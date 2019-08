Roma, quanto affetto per Dzeko: il mondo giallorosso sta con Edin

La Roma festeggia in coro il rinnovo di Edin Dzeko. Sono state tantissime, come mostrano i canali social dei giallorossi, le manifestazioni d'affetto dei compagni o ex compagni di squadra del bosniaco dopo la notizia della sua permanenza nella capitale fino al 2022. Da Totti a Nainggolan, passando per Under, Juan Jesus e Florenzi, fino a Pellegrini e Zaniolo. Tutti con Edin, il "nuovo" rinforzo della Roma di Fonseca.

So much ❤️ for Edin 🐺 pic.twitter.com/bsazeLm8yR — AS Roma English (@ASRomaEN) August 17, 2019