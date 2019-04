Roma, recupero De Rossi passa da Barcellona: sprint per il Genoa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi si cura a Barcellona per tornare a disposizione della Roma nel giro di pochi giorni. Il freepress Leggo scrive che il calciatore giallorosso si è presentato ieri presso la clinica Corachan per cercare di abbreviare i tempi di recupero dopo la lesione muscolare al flessore patita contro l'Udinese. Le stime prevedono un recupero di 20 giorni, ma l'obiettivo del capitano - che oggi sarà di nuovo a Roma - è bruciare almeno una settimana ed essere in campo il 5 maggio col Genoa.