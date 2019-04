© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come appreso dalla redazione di VoceGiallorossa.it, Kostas Manolas ha eseguito questo pomeriggio una risonanza magnetica alla coscia destra per il dolore accusato durante la fase di riscaldamento che ha preceduto la gara con l’Inter. Il risultato degli esami è risultato negativo. Tuttavia, il calciatore avverte ancora fastidio e seguirà un programma individuale di allenamento per circa due giorni. Rimane da valutare in vista della gara contro il Cagliari, in programma sabato alle 18:00 allo stadio Olimpico.