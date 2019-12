© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Continua il momento sfortunato di Alessandro Florenzi con la maglia della Roma. Dopo aver perso posizioni nelle gerarchie di mister Paulo Fonseca, infatti, il capitano giallorosso questa sera ha portato in parità il Wolfsberger, nella sfida di Europa League, infilando Mirante nella propria porta dopo dieci minuti (per l'1-1 temporaneo). Tra l'altro - sottolineano i dati Opta - questo è il primo autogol in assoluto di Alessandro Florenzi con la maglia della Roma (considerando tutte le competizioni).