Roma, Veretout verso l'esordio. In attacco ci saranno delle novità

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella prossima partita di domenica contro il Sassuolo - sottolinea Il Messaggero - nella Roma ci sarà Veretout, a meno di clamorosi ripensamenti (per ora fermo da quando è arrivato per problemi alla caviglia). Vicino al francese non ci sarà Pellegrini, che dovrà essere spostato sulla linea dei trequartisti (sono out Perotti e Under), ma Cristante. Una coppia tutta da testare, ma almeno sarà presente uno degli acquisti sui cui l'allenatore puntava e punta di più come regista, ovvero l'ex viola.

Novità in attacco - La vera novità, la più attesa, forse, è proprio in attacco, dove ci saranno cambiamenti ma non troppo a rischio, perché Mkhitaryan, Zaniolo (proprio al Sassuolo il primo gol in A) e Pellegrini sanno giocare in tutte e tre le posizioni dietro a Dzeko. Gli uomini gireranno e prima o in questi venti giorni li vedremo un po' tutti, anche qualcuno infortunato.