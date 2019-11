© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La stagione di Nicolò Zaniolo sta dando grandi soddisfazioni alla Roma e alla Nazionale e anche i numeri del giovane jolly giallorosso, certificano un periodo estremamente prolifico per l'ex Inter. Come riporta Opta, il centrocampista offensivo romanista, è il secondo giocatore per numero di dribbling nelle competizioni europee (ovvero Europa League e Champions League). Con 17 dribbling riusciti è al secondo posto di questa speciale classifica, alle spalle solo di uno mostro sacro del calcio mondiale come Lionel Messi, autore addirittura di 28 dribbling.