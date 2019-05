Roma, zero dubbi: 22 di Zaniolo scelto per promuovere la nuova maglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le presentazioni delle nuove maglie sono sempre l'occasione per fornire qualche indizio di mercato. O almeno immaginarlo. Succede così anche per la nuova maglia della Roma, svelata su Twitter in giornata. Nome e numero scelti per svelare ulteriori dettagli? Il 22 di Nicolò Zaniolo. Quasi un'ulteriore conferma del fatto che in casa giallorossa non hanno alcun dubbi: il giovane spezzino ci sarà anche l'anno prossimo.