Ronaldo sfida Mbappé: "Bello vederlo sulla copertina di FIFA 21. Ma raggiunge la mia velocità?"

Kylian Mbappé è il volto di FIFA 21, nuovo episodio del fortunato videogioco di casa EA Sports. Ma sarà anche più veloce di Ronaldo? A porsi la domanda è lo stesso Fenomeno, che su Instagram scrive: "Chissà se raggiunge la mia velocità". L'ex attaccante brasiliano, nelle statistiche assegnategli, può infatti vantare un clamoroso 97 alla voce pace (velocità, ritmo). La risposta, per la cronaca, è no: Mbappé (che è potenzialmente il calciatore più forte del gioco, ma l'ottavo in classifica come valore attuale) raggiunge un massimo di 96 (come Adama Traoré e Alphonso Davies).