Rossi: "Juve più forte dell'Ajax ma succede. Roma-Barça l'esempio"

Il tecnico Delio Rossi è intervenuto su MC Sport, nel corso della trasmissione Maracanà.

Sull'eliminazione della Juventus dalla Champions League.

"Una Juventus non al massimo ha incontrato una squadra che è stata più forte nei due confronti. Sicuramente i bianconeri sono più forti, ma ieri non erano al top. Succede, come è capitato anche al Barcellona che negli ultimi tre anni è uscito ai quarti contro squadre inferiori".

Il problema della Juventus è un campionato vinto troppo presto?

"Il nostro campionato ha una diversa intensità rispetto ai club di altre leghe. La Juventus non si allena in Serie A per queste partite, infatti elogiamo l'Atalanta perché ha l'intensità maggiore del campionato. I bianconeri in Italia non hanno bisogno di spremersi tanto e non si abitua ad affrontare le squadre inglesi, olandesi e spagnole".