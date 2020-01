"Cosa mi aspetto sabato? Che l'Atalanta aggredisca l'Inter. E' il suo bello: fare il suo gioco ovunque e comunque. Sarà una grande partita. Infatti atterrerò a Malpensa e volerò a San Siro. Non me la perdo". Arrigo Sacchi parla così a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida di campionato tra le due squadre".

Inter da scudetto? "Se la giocherà fino in fondo. La Juve? Ha due strade. Comprare altri 8-10 fuoriclasse e sperare che trovino l’intesa. Io al Real avevo Beckham, Raul, Ronaldo, Figo, Zidane... Oppure crescere con una forte idea di gioco, anche con giocatori come Angelo Colombo o Filippo Galli. Domenica non l’ho vista, ma Sarri finora ha fatto fatica.

Cosa chiedere all’Atalanta? "Di non perdere i suoi valori e l’umiltà. Non pretendiamo che vinca. Ogni bella prestazione è già una vittoria. Se in Italia, in ogni ambito, tutti dessero ciò che l’Atalanta dà nel calcio, staremmo meglio...".