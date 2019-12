Per il sindaco di Milano Giuseppe Sala il futuro dello stadio Meazza potrebbe essere dedicato al calcio femminile e a quello giovanile. Dopo il vertice tenuto a Palazzo Marino con gli assessori e i rappresentanti di Milan e Inter, il primo cittadino milanese ha parlato di una nuova ipotesi per il futuro dell’impianto: “Il Meazza ridotto a un solo anello è un’idea che mi piace e potrebbe diventare uno spazio per il calcio femminile e quello giovanile. - continua Sala - Ma non so se dal punto di vista economico è sostenibile in termini di ristrutturazione dell’impianto”.