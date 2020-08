Saluto d'addio o invito a restare? Ibra a Bonaventura: "Numero uno. Calma"

Prima la prestazione in campo, in una seconda parte di stagione positiva, poi la commozione in un San Siro deserto, per un addio già scritto dopo sei stagioni. Il sabato sera di Giacomo Bonaventura è stato questo, con l'ingresso nel rettangolo verde di gioco al 57' al posto di Castillejo e le lacrime al triplice fischio finale. La strada è tracciata, ma Zlatan Ibrahimovic ha postato su Instagram una storia nella quale ha invitato il centrocampista a prendere la decisione con calma, o almeno così sembra. In basso la foto: