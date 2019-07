Samp, 15 reti al Sellero Novelle: poker di Verre e tris di Bonazzoli

Fonte: Inviato a Ponte di Legno (BS)

E’ finita in goleada la prima uscita stagionale della Sampdoria. Al centro sportivo di Temù i blucerchiati hanno travolto 15-0 il Sellero Novelle, formazione di Seconda Categoria. Mister Di Francesco schiera la squadra provata nei primi allenamenti in Val Camonica con Verre al centro dell’attacco con Gabbiadini e Caprari sugli esterni. A centrocampo ci sono Praet, Ronaldo Vieira e Praet con Bereszynski, Murillo, Colley e Augello in difesa davanti a Rafael. Proprio l’ex centrocampista del Perugia, il bomber che non ti aspetti, ha realizzato il primo gol della stagione prima di scatenarsi in poker personale. In rete anche Gabbiadini all’ottavo minuto, Caprari alla mezzora e Murillo al 38’.

Tripletta di Bonazzoli - La ripresa si è aperta con un gioiello di Maroni. L’argentino ha percorso campo palla al piede e poi con un chirurgico ha realizzato l’ottavo gol blucerchiato. 120 secondi più tardi è Bonazzoli a superare l’estremo difensore del Sellero Novelle mentre la rete della doppia cifra è stata realizzata da Bonazzoli. Fra il 36’ e il 37’ Jacopo Sala ha trovato una doppietta prima con un’azione personale e poi con un tocco sotto misura. La tripletta di Bonazzoli è arrivata a cinque dalla fine mentre Thorsby ha realizzato la doppietta e inchiodato il punteggio sul definitivo 15-0.

SAMPDORIA-SELLERO NOVELLE 15-0

Reti: 5’, 24’, 29’ e 39’ Verre, 8’ Gabbiadini, 30’ Caprari, 38’ Murillo, 52’ Maroni, 54’, 70’ e 83’ Bonazzoli, 81’ e 82’ Sala, 87’ e 89’ Thorsby.

Sampdoria p.t. (4-3-3): Rafael; Bereszynski, Murillo, Colley, Augello; Praet, Vieira, Jankto; Verre, Gabbiadini, Caprari.

Sampdoria s.t. (4-3-3): Falcone; Depaoli, Ferrari, Chabot, Murru; Thorsby, Barreto, Linetty; Sala, Bonazzoli, Maroni. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Sellero Novelle: Prandini, Berberi, Perdita, Gazzoli, Pedrotti, E. Bressanelli, Turisini, G. Laffranchi, Menolfi, Polonioli, F. Bressanelli. A disposizione ed entrati a gara in corso: Buffoli, Boldini, Salvetti, Lunini, Testa, Villa, Trovandini, M. Laffranchi, Citroni. Allenatore: Flavio Trovandini.

Arbitro: Alessandro Pizzi di Bergamo.