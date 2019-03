Samp, influenza per Gabbiadini. Caprari a Bogliasco per il recupero

Fonte: sampdoria.it

Altri due blucerchiati di ritorno. Emil Audero e Dennis Praet sono rientrati dai rispettivi impegni con le nazionali e hanno partecipato al secondo allenamento settimanale in vista di Sampdoria-Milan. Seduta in cui il gruppo si è concentrato su sviluppo individualizzato della forza in palestra e trasformazione sul campo 2 del “Mugnaini” con esercitazioni tecniche e partitelle a tema a rettangolo da gioco ridotto. Sotto l’aspetto dei singoli non hanno lavorato con il gruppo Manolo Gabbiadini (leggero stato febbrile) e Bartosz Bereszynski (ancora a Poznan a causa dell’attacco influenzale accusato durante il periodo d’impegni con la Polonia). Rientrato dalla settimana di ritiro al centro sportivo riabilitativo di Domodossola del professor Umberto Borino, Gianluca Caprari ha ripreso a Bogliasco il programma di recupero agonistico; percorso personalizzato anche per Edgar Barreto.