Samp, sedute individuali e specifiche per Candreva e Gabbiadini in vista della Coppa Italia

Prosegue con una seduta a gruppi la fase di avvicinamento della Sampdoria all’esordio in Coppa Italia, in programma domani, martedì, al “Ferraris” con la Salernitana (calcio d’inizio alle ore 14.00). Dopo una prima parte dedicata all’attivazione, i calciatori più impegnati con l’Atalanta hanno svolto un’esercitazione tecnico-tattica, mentre il resto della squadra ha svolto una parte atletica per lo sviluppo della reattività, tattica in preparazione alla gara e sviluppo delle palle inattive. Sedute individuali specifiche per Antonio Candreva e Manolo Gabbiadini.