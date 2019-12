Fonte: sampdoria.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo allenamento settimanale per la Sampdoria in vista del derby della Lanterna di sabato sera a Marassi. Sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco, prima mezzora dedicata a riscaldamento ed esercitazioni tecniche, quindi partita a tema tattico. Aggregati anche quattro Primavera: Mohamed Bahlouli, Andreas Chrysostomou, Felice D’Amico e Marco Pompetti.

Test. Primo mini-test in gruppo per Fabio Depaoli, mentre Manolo Gabbiadini e Jakub Jankto hanno svolto lavori programmati e specifici sul campo. Solo una breve seduta in palestra per Gastón Ramírez, alle prese con i postumi dello stato febbrile. Percorsi di recupero, anche in piscina, per Edgar Barreto, Federico Bonazzoli e Bartosz Bereszynski (atteso nei prossimi giorni a Bogliasco dopo la prima fase della rieducazione post-operatoria in Polonia).