Sampdoria-Genoa, i convocati di Maran per il derby di Coppa: out Perin, torna Pjaca

vedi letture

Sono 24 i giocatori convocati dal tecnico del Genoa Rolando Maran in vista del derby di Coppa Italia contro la Sampdoria. Torna Pjaca mentre non ci sarà Perin, squalificato in campionato ma out anche per la Coppa:

Portieri: Marchetti, Paleari, Zima

Difensori: Bani, Czyborra, Ghiglione, Goldaniga, Masiello, Pellegrini, Zapata

Centrocampisti: Badelj, Behrami, Lerager, Melegoni, Parigini, Radovanovic, Rovella, Sturaro, Zajc

Attaccanti: Destro, Pandev, Pjaca, Scamacca, Shomurodov