Un dato salta all'occhio dopo i primi 45'. La Sampdoria ancora una volta non è riuscita a segnare ed è l'unica squadra di Serie A a non aver mai fatto gol in un primo tempo dall'inizio della stagione. Blucerchiati che sono attualmente il peggior attacco del campionato con sole 4 reti realizzate, al pari dell'Udinese. L'ultima volta in cui la Samp ha gonfiato la rete in un primo tempo in Serie A è datata 5 maggio: allora furono due le marcature, con Quagliarella e Defrel a segno a Parma in una partita poi terminata 3-3.