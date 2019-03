Fonte: sampdoria.it

Si è concluso il quinto allenamento settimanale della Sampdoria in vista della gara esterna di domenica pomeriggio con la SPAL. Marco Giampaolo e lo staff – dopo la seduta video – hanno condotto sul campo 1 del “Mugnaini” una sessione a base di esercitazioni tecnico-tattiche finalizzate alla preparazione della prossima partita. Con il gruppo hanno lavorato anche i giovani Mohamed Bahlouli, Masimiliano Doda, Tommaso Farabegoli e Simone Trimboli. Seduta specifica sul campo per Nicola Murru. Individuali in palestra per Gastón Ramírez e Lorenzo Tonelli. Programmi di recupero agonistico per Edgar Barreto e Gianluca Caprari.