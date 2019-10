Sampdoria-Lecce, i convocati di Liverani. Out Majer

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dal sito ufficiale del Lecce arriva la distinta con i convocati di Fabio Liverani per la gara di domani in casa della Sampdoria, valida per la decima giornata di Serie A:

Portieri: Gabriel, Vigorito, Bleve

Difensori: Lucioni, Rossettini, Meccariello, Calderoni, Rispoli, Dell'Orco, Dumancic, Riccardi, Vera

Centrocampisti:Petriccione, Mancosu, Falco, Tabanelli, Tachtsidis, Imbula, Shakhov

Attaccanti: Lapadula, La Mantia, Babacar, Lo Faso, Dubickas, Rimoli