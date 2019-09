Sampdoria, Quagliarella di nuovo in gruppo. Personalizzato per Ferrari

Fonte: sampdoria.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ripresa immediata per la Sampdoria, che già in mattinata si è ritrovata al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare la preparazione alla gara con l’Inter, in programma sabato pomeriggio al “Ferraris”. Eusebio Di Francesco e il suo staff hanno diviso la rosa in due gruppi di lavoro.

Rigeneretativo. I blucerchiati maggiormente impegnati al “Franchi” hanno svolto lavori rigenerativi in base alle singole esigenze, compreso Manolo Gabbiadini, sottoposto inoltre a terapie e fisioterapia per via di un affaticamento muscolare alla coscia destra.

Partitelle. Per tutti gli altri disponibili, compreso Fabio Quagliarella rientrato in gruppo il menù di giornata ha previsto riscaldamento, sviluppi atletici ed esercitazioni tattiche sotto forma di partitelle. Alex Ferrari ha eseguito una seduta personalizzato anche sul campo, mentre Gonzalo Maroni e Andrea Seculin hanno proseguito i rispettivi programmi atletici di recupero agonistico.