Si è svolto questa mattina sul campo 1 del “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco l’ultimo allenamento settimanale della Sampdoria in attesa dalla partita contro il Sassuolo. Alla seduta hanno partecipato tutti i calciatori disponibili, compreso Julien Chabot, che non potrà prendere parte alla gara per squalifica. Lavoro individuale di recupero per Fabio Depaoli, percorso fisioterapico post-intervento per Alex Ferrari.

Al termine della rifinitura, Claudio Ranieri ha diramato la lista dei 24 calciatori convocati per la sfida casalinga di domani, domenica, alle 15.00, contro i neroverdi. Prima chiamata per Lorenzo Tonelli (maglia numero 21), alla sua seconda esperienza in blucerchiato. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Murru, Regini, Tonelli.

Centrocampisti: Barreto, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Bonazzoli, Caprari, Gabbiadini, Maroni, Quagliarella, Ramírez, Rigoni.