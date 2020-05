Sampdoria, Seedorf torna come professore: lezione via web a 50 tecnici dell'Academy

Chi si rivede, Seedorf di nuovo blucerchiato. Il campione olandese, che nel 1995 aveva accettato l’offerta della Sampdoria sbarcando per la prima volta in Italia, ha accettato infatti l’invito di Giovanni Invernizzi, suo ex compagno, uno dei simboli della squadra tricolore con Vialli e Mancini, oggi responsabile tecnico dell’Academy, oltre che membro del CdA societario. Così, attraverso una piattaforma web, Clarence ha regalato una lezione di calcio e di vita a una cinquantina di tecnici dell’Academy sampdoriana e del Progetto Next Generation: "Ho sempre cercato di sapermi adattare, in campo così come nella vita. Ragionando in questo modo: prima di tutto sono una persona, per cui serve la mente libera di poter vedere altri interessi ed altre opportunità", le parole riportata da La Gazzetta dello Sport.