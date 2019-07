Sampdoria, tattica a Temù prima dell'amichevole con la Pro Patria

Fonte: Inviato a Ponte di Legno (BS)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spende il sole su Temù per la razione mattutina di lavoro della Sampdoria. Mister Eusebio Di Francesco ha testato ancora una volta gli schemi offensivi partendo dal portiere e arrivando alla conclusione con le tre punte attraverso bravi passaggi ravvicinati e triangolazioni. Ad allenamento concluso Gaston Ramirez, Maroni, Caprari e Murillo si sono soffermati sul terreno di gioco per provare i calci di punizione. Non hanno preso parte alla seduta Regini, Murru e Chabot mentre Capezzi e Verre si sono allenati parzialmente col gruppo.

Oggi terza amichevole - Questo pomeriggio è prevista la quarta ed ultima amichevole in Val Camonica. Dopo il Sellero Novelle e il doppio test contro il Real Vicenza, alle 17.30 sarà la volta della Pro Patria di Ivan Javorcic.