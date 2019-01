© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo appuntamento settimanale a Bogliasco per la Sampdoria che continua a preparare la trasferta di Napoli. Doppia razione sotto il sole per i blucerchiati di Marco Giampaolo: mattinata a gruppi in palestra per lo sviluppo della forza, pomeriggio dedicato alla trasformazione e alla tattica sul campo 1. Insieme al resto dei compagni anche Lorenzo Tonelli, individuali di recupero invece per Edgar Barreto e Jacopo Sala. Il solo Gastón Ramírez ha svolto anche al pomeriggio una seduta programmata di potenziamento specifico in palestra. Soltanto terapie per Gianluca Caprari. Domani, mercoledì, la squadra si ritroverà al “Mugnaini” per una sessione pomeridiana. Lo riporta il sito ufficiale del Doria.