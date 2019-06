Sarri alla Juventus, Veltroni: "Scelta innovativa. La sua una bella storia"

Walter Veltroni ai microfoni di 'Sky' ha commentato la decisione della Juventus di puntare su Maurizio Sarri come allenatore per i prossimi tre anni: "E' una scelta innovativa e una filosofia diversa rispetto a quella praticata in questi anni. Chiaramente non basta l'allenatore, molto dipende dalla campagna acquisti, ma dove è andato Sarri ha fatto bene. Pur essendo chiaro che bisognerà dargli il tempo di far crescere il gioco della squadra io sono curioso. Allegri ha fatto bene, ha vinto tutto quello che si poteva vincere e per quanto mi riguarda ha praticato anche un bel calcio. Credo che Sarri sappia unire vittoria e bel calcio e ha una bella storia, seguo con simpatia questa esperienza".