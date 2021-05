Veltroni sulla Gazzetta: "Juve da rifondare senza processi. Facile dare la colpa a Pirlo"

Walter Veltroni nel suo approndimento odierno su La Gazzetta dello Sport, tratta il tema Juventus: "Nessun processo a nessuno, ma la consapevolezza che bisogna girare pagina, senza aspettare, senza mezze misure. Dare la colpa a Pirlo è oggi facile, il bersaglio è esposto e facilmente raggiungibile. Ha fatto errori, non ha dato l’impressione di avere chiara una formazione e un’idea di gioco. Ma la domanda è un’altra. Un allenatore diverso, con anni di esperienza, avrebbe potuto fare molto di più? Io credo di no. La squadra è senza centrocampo, lo ripetiamo da tempo. Nel luogo dove il calcio nasce e si illumina la Juventus ha schierato, da due anni, giocatori mediocri. (...) Secondo errore, messo in luce da Fabio Capello: aver smantellato la struttura dei giocatori italiani che ha sempre fatto forte la Juve. Allegri ha sempre sostenuto, non certo per autarchismo, che un nucleo di giocatori legati alla maglia costituisce un elemento di stabilità nello spogliatoio e in campo. (...) Una società deve poi guardare anche il suo bilancio. E i tifosi devono vigilare perché una società con i conti in rosso rischia molto. Si taglino quindi, senza indugio, i contratti troppo onerosi e si investa sui giovani".