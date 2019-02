© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ko contro l'Empoli non è stato digerito dalla piazza, così come dal club. Il Sassuolo, sottolinea oggi la Gazzetta di Modena, ha infatti annullato il giorno di riposo, forzando l’immediata ripresa degli allenamenti. Ieri, all’arrivo al campo per la seduta 'punitiva', anche i tifosi hanno voluto far sentire la propria voce, accogliendo i neroverdi con uno striscione polemico (rapidamente rimosso). Toccherà ora a mister De Zerbi gestire le nuove pressioni.