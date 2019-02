Fonte: sassuolocalcio.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la preparazione del Sassuolo Calcio in vista della sfida di domenica contro la Spal. Questo pomeriggio i neroverdi hanno svolto sul campo di Ca'Marta riscaldamento, possessi palla, esercitazioni tecnico tattiche, lavoro specifico per reparti e partitella su campo ridotto. Lavoro differenziato per Domenico Berardi e Marlon.