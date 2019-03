Sassuolo, distorsione della caviglia per Adjapong. Situazione da valutare

Fonte: sassuolocalcio.it

© foto di Federico Gaetano

Il Sassuolo Calcio ha ripreso questo pomeriggio la preparazione in vista del prossimo turno di campionato in programma domenica a Bologna. Sul campo dello Stadio Ricci i neroverdi hanno svolto riscaldamento, lavoro di prevenzione in palestra, esercitazioni tecnico tattiche, conclusioni in porta, partitelle su campo ridotto, esercitazioni specifiche per reparto e lavoro metabolico a secco. A parte Enrico Brignola e Francesco Magnanelli. Fermo Claud Adjapong a seguito dell'infortunio riportato nella partita di ieri con l'Italia Under 21. Gli accertamenti effettuati oggi hanno evidenziato una distorsione della caviglia destra. Nei prossimi giorni saranno fatti ulteriori accertamenti e valutazioni.