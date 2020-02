vedi letture

Sassuolo, doppia seduta per i neroverdi: lavoro a parte per Defrel e Traoré

Doppia seduta quest'oggi al Mapei Football Center per il Sassuolo Calcio: al mattino i neroverdi hanno svolto lavoro di forza in palestra, trasformazione in campo ed esercitazioni tattiche specifiche per reparto. Nel pomeriggio riscaldamento, possessi palla, partitine a tema a gruppi e a chiudere esercitazioni tecnico tattiche.

Lavoro a parte per Vlad Chiriches, Gregoire Defrel, Junior Traorè, Alessandro Tripaldelli. Domani è previsto un allenamento pomeridiano a porte chiuse.