© foto di Stefano Di Bella

L'atterraggio di un paracadutista durante Sassuolo-Inter non è stato una goliardata, ma un'emergenza. Lo riferisce Tuttosport, che spiega come la Digos abbia visionato i filmati del 35enne milanese, controllore di volo con oltre 900 lanci all'attivo, chiarendo che non si trattava di un esaltato ma di un paracadutista esperto chiamato a un atterraggio in condizioni di difficoltà.