Sassuolo ok in amichevole, Berardi stende l'Alessandria

Amichevole vincente per il Sassuolo oggi contro l’Alessandria. I neroverdi si sono imposti per 1-0 sulla formazione di Serie C. In gol al 40’ Berardi, che di sinistro su assist di Caputo infila il pallone sul secondo palo. Domani la squadra di De Zerbi riposerà, la preparazione è prevista per lunedì. Il prossimo test è invece fissato per mercoledì’ 14 agosto con la Sportitalia Cup.

Sassuolo-Alessandria 1-0

Marcatori: 40' Berardi

Sassuolo: Consigli (69' Pegolo); Toljan (69' Adjapong), Marlon (46' Gravillon), Ferrari (69' Peluso), Rogerio (69' Tripaldelli); Traorè (64' Mazzitelli), Obiang (64' Magnanelli), Locatelli (81' Ghion); Berardi (46' Brignola), Caputo (69' Matri), Boga (69' Raspadori). A disp: Russo, Turati, Goldaniga. All. Roberto De Zerbi

Alessandria: Valentini, Chiarello, Sciacca, Akammadu, Sartore, Celia, Suljic, Gazzi, Cambiaso, Prestia, Dossena. Entrati: Marietta, Poppa, Giubilato, Gerace, Gjura, Imbergamo, Castellano, Baldizzone, Panizzi, Mhamsi, Filip, Nani. All. Cristiano Scazzola

Arbitro: Di Cairano di Ariano Irpino Assistenti: Nuzzi di Valdarno - Santi di Prato

Note: oltre 1.000 spettatori