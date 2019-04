Sassuolo-Parma, i convocati di D'Aversa: ok Gervinho, out Bruno Alves

Fonte: parmalive.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gervinho c'è, Scozzarella pure, Sprocati anche. Fuori Sierralta, Bruno Alves e il lungodegente Inglese. Queste, dopo una settimana difficile dal punto di vista medico, sono le novità principali tra i convocati del tecnico crociato Roberto D'Aversa per la gara in programma a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ma c'è anche dell'altro: a centrocampo l'allenatore gialloblù ha deciso di portare in questa trasferta anche Redi Kasa, centrocampista della Primavera crociata, che indosserà la maglia numero 44. Per la sfida del Mapei Stadium delle ore 15, valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A, ecco i 23 giocatori convocati dal mister ducale che dovrà fare i conti con un reparto difensivo sottodimensionato:

Portieri: Brazao, Frattali, Sepe;

Difensori: Bastoni, Dimarco, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi;

Centrocampisti: Barillà, Dezi, Diakhate, Kasa, Kucka, Machin, Rigoni, Scozzarella, Stulac;

Attaccanti: Ceravolo, Gervinho, Schiappacasse, Siligardi, Sprocati.