© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il corsivo di Libero è affidato a Claudio Savelli che parla della gara di ieri sera tra Inter e Milan. "Il derby conferma le impressioni degli ultimi tempi. E cioè che l’Inter è una grande squadra quando decide di esserlo, vanitosa e snob. Si veste a festa per quelle che reputa grandi occasioni, come la stracittadina. Infatti ha perso senza meritarlo solo con la Juve, pareggiato con la Roma, vinto con il Napoli, Lazio e due volte con il Milan: i problemi dell’Inter si manifestano nella routine, non nelle serate di gala.