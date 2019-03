© foto di Chiara Biondini

Nevio Scala, storico allenatore italiano ed ex tecnico del grande Parma e del Borussia Dortmund, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid: "Nulla è impossibile nel gioco del calcio, lo insegna la storia. La rimonta è alla portata della Juventus: ha giocatori eccezionali e il pubblico di Torino tutto al proprio fianco. Partite come queste non si decidono con la tattica ma con le motivazioni. Sono convinto che il lavoro dei dirigenti dopo l'andata darà i propri frutti in questa partita. Se la Juve va avanti è un bene per tutto il calcio italiano".