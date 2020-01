Sconcerti: "La fiacca improvvisa della Juve ridà equilibrio alla corsa"

"La fiacca improvvisa della Juve ridà equilibrio alla corsa". Questo il titolo dell'analisi con cui Mario Sconcerti, prima firma del Corriere della Sera, commenta oggi l'andamento del campionato di A: "Se Conte avesse saputo quanta poca Juve rimaneva per il Napoli, avrebbe certamente evitato la sceneggiata contro l’arbitro e la fuga dalla conferenza stampa per eccesso di stress. È stata una giornata di fiacca improvvisa, come il primo giorno di primavera, nessuna delle prime quattro ha vinto, la Juve ha perso. Non ha giocato la Lazio nel derby, non è entrata in campo la Juve col Napoli, ha fatto fatica anche l’Inter contro la vecchia organizzazione del Cagliari. L’Inter adesso è a 3 punti, la distanza di uno scontro diretto, la Lazio è a 5, ma ha anche una partita in meno. Ritrova un equilibrio forte un campionato squilibrato, dove le ultime prendono punti alle squadre di mezzo e quelle di mezzo alle grandi squadre", alcuni estratti del fondo a cura di Sconcerti.