Sconcerti: "Lazio superiore, nel Milan si è rotto qualcosa"

Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a MC Sport Live Show di Coppa Italia e non solo.

Su Milan-Lazio

"Mi aspettavo questa partita, con una Lazio superiore. Se avesse avuto continuità, la Lazio avrebbe fatto molto di più in questa stagione. Partita in cui ha meritato ampiamente".

Sulla lotta Champions

"E’ un periodo brutto per il Milan. La squadra è lenta, sembra non avere motivazioni. Così non arriva in Champions e dovrebbe ricominciare da capo, di nuovo. Torino-Milan è una partita che si adatta a squadre stanche. Per me si è rotto il meccanismo nel Milan, la fiducia tra tecnico e giocatori, tra tecnico e società".

Su Atalanta-Fiorentina

"L’Atalanta è da ottobre che è un avversario pessimo per tutte. Tra le due squadre c’è una differenza notevole, ma la Fiorentina ha possibilità: ha preso meno gol dell’Atalanta, che però è più forte. Partirà all’attacco, ma poi controllerà l’incontro. Non favorirà la Fiorentina, dandogli il contropiede. Se lo facesse, sbaglierebbe. Chiesa? Ormai è abituato ad ambienti caldi".

Sulla scomparsa di Mino Favini

"Non l’ho conosciuto, ma tanti me ne hanno parlato. Mi sarebbe piaciuto riuscire a capire quando riteneva che un ragazzo fosse un campione. E lui ne ha cresciuti tanti".