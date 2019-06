Scontri a Porto, la FA condanna i tifosi: "Siete un imbarazzo per tutti"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un gruppo di ultras inglesi si è scontrato ieri a Porto con la polizia locale, intervenuta perché era stato segnalato un lancio di bottiglie verso alcuni tifosi portoghesi che stavano guardando la partita della loro Nazionale contro la Svizzera. In una nota ufficiale, la FA ha condannato questo comportamento: "La FA condanna fermamente quanto accaduto a Porto durante la notte.Tutti i responsabili di questi disordini non possono essere visti come veri sostenitori dell'Inghilterra e non sono i benvenuti nel mondo del calcio. Sono un imbarazzo per la squadra e le migliaia di sostenitori educati che seguono l'Inghilterra nel modo giusto".