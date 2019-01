Fiorentina-Sampdoria è stata la partita di due attaccanti che hanno dato spettacolo: Muriel e Quagliarella, entrambi autori di una doppietta. E capaci di entusiasmare. "Di Muriel avevo già detto delle sue indiscutibili doti. Oggi ha realizzato due grandi gol come del resto aveva saputo fare anche in passato", dice Ezio Sella, ex attaccante, in un'intervista al sito TimGate. "Ha qualità sopra la media, è un giocatore certamente straordinario e anche se a volte può estraniarsi dal gioco poi quando entra in possesso palla riesce a trovare giocate che lasciano il segno. Fa gol ma può fare anche l'assist. E fa la differenza".

E Quagliarella?

"Un fenomeno. Ancor oggi sbalordisce. anche lui ha grandi qualità e oltre a far gol gioca per la squadra. E' integro fisicamente, si allena ben, è un professionista vero".

A questo punto è anche da Nazionale?

"Per ciò che sta facendo dico di sì. Non vedo altri attaccanti migliori di lui come rendimento. Nell'immediato è da prendere in considerazione".