© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Juraj Kucka firma il vantaggio del Parma al 37' al Bentegodi di Verona contro il Chievo. Punizione calciata dalla trequarti da Scozzarella, palla sul secondo palo col centrocampista ex Genoa e Milan che infila Semper di testa. Il portiere clivense sbaglia l'uscita e Kucka si libera da Cesar, palla in fondo al sacco e ducali avanti per 1-0.