Serafini: "Donnarumma diventerà il portiere più forte del mondo"

Intervenuto ai microfoni di Milan TV, il giornalista Luca Serafini ha incensato di lodi il portiere rossonero Gianluigi Donnarumma: “Secondo me è già da un paio di anni fra i tre migliori portieri al mondo, adesso poi è anche un po’ in calo Alisson che ha avuto qualche problema fisico. Per questo dico che in prospettiva Donnarumma diventerà il più forte del mondo, e lo dico da quando lo vedo giocare", le sue parole sul giovane estremo difensore in attesa del rinnovo di contratto (o della possibile cessione).