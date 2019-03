Intervistato da TuttoJuve.com, Aldo Serena si è così espresso riguardo la suggestione di uno scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi: "A naso, mi sembra difficile scambiare i due. Sotto il profilo tattico, la Juve avrebbe bisogno di un attaccante come lui che riesca ad essere un riferimento per Ronaldo visto che Mandzukic compie trentatre anni e al contempo l'Inter servirebbe un giocatore come Dybala che sappia come innescare le punte. A questo, aggiungo che tra le due squadre non corre buon sangue ma nel calcio non si può mai sapere".