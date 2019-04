© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il recupero della venticinquesima giornata di Serie A tra Lazio e Udinese il giudice sportivo ha squalificato per una giornata il centrocampista biancoceleste Lucas Leiva, ammonito ieri e già diffidato. Il centrocampista non sarà dunque a disposizione per la gara di sabato all'Olimpico contro il Chievo.