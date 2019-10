Serie A, nota di Micciché: "Stupore per il comportamento di Preziosi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso una nota al termine dell'assemblea di Lega Serie A di quest'oggi, il presidente Gaetano Micciché ha sottolineato che nei primi 19 mesi di governo il Consiglio di Lega e l'Assemblea si sono riuniti più di venti volte ciascuno, con decisioni prese sempre l'unanimità. E' stato presentato un piano industriale che contiene le linee guida e il budget per i prossimi anni, ed è già stata avviata la procedura per ricercare la migliore soluzione per la vendita dei diritti nazionali per il prossimo triennio.

Infine, una precisazione sul presidente del Genoa Enrico Preziosi: "Il Presidente Miccichè ha poi voluto fare il punto sulle ricostruzioni mediatiche degli ultimi giorni relative alla sua elezione di 19 mesi fa: ha rilevato la singolarità del comportamento del Sig. Preziosi che, a distanza di un anno e mezzo, ha espresso a un sito di informazione dubbi sulla regolarità della procedura elettiva della Presidenza, pur avendo al tempo votato il Genoa a favore di Miccichè, sia in sede di votazione palese, sia approvando successivamente il verbale dell’Assemblea".