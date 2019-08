Shakhtyor Soligorsk, il tecnico: "Studiato il Torino nei minimi dettagli"

Questa sera alle 21 si giocherà Torino-Shakhtyor Soligorsk, valido per il terzo turno di qualificazione all'Europa League. Il tecnico Sergej Tashuyev ha dichiarato alla vigilia della sfida: "Abbiamo studiato il Torino nei minimi dettagli e faremo di tutto per metterli in difficoltà. Abbiamo delle defezioni importanti ma cercheremo di rispondere con il nostro calcio".