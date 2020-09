Shamrock Rovers-Milan, Pepe: "Occhio all'approccio, loro sono già rodati"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Simone Pepe ha parlato dello Shamrock Rovers, prossimo avversario in Europa League del Milan nonché squadra contro la quale ha esordito come giocatore della Juventus, nel 2010: "La differenza tra le due squadre è troppo evidente e il divario tecnico emergerà. Anche se bisogna stare attenti all'approccio: ricordo bene che eravamo in pre-ritiro mentre loro avevano nelle gambe alcune partite di campionato. Passammo subito in vantaggio e questo indirizzò la gara, ma nella prima parte della partita faticammo un po', correvano parecchio".