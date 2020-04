Sharon Stone, videomessaggio alla Croce Rossa: "Orgogliosa del vostro lavoro contro il Coronavirus"

Fra le tante organizzazioni attive nella lotta al Coronavirus c’è certamente la Croce Rossa Italia. E oggi la CRI ha ricevuto un video di supporto e amore, molto emozionato, addirittura dall’attrice Sharon Stone: “Voglio salutare e ringraziare tutti i volontari della Croce Rossa che ho conosciuto di persona nel corso degli anni. Ora vedo immagini di voi che entrate nelle case della gente per trasportare via le vittime del Coronavirus. Vi vedo sulle ambulanze, vi vedo parlare con loro attraverso tubi di plastica. Vedo il cuore che mettete nel vostro lavoro e so che mettete le vostre vite a rischio per portare avanti la vostra missione. Voglio semplicemente dirvi quanto vi ammiro, quanto sono orgogliosa di voi che intervenite con capacità grazie alle vostre squadre. Voglio dirvi quanto significhi per me quello che fate, vi vedo svolgere il vostro servizio silenziosamente, diligentemente, con così tanta attenzione e dignità. Sono con voi, il mio cuore è con voi. Per favore andate avanti angeli. Vi vedo Croce Rossa, vi sento Croce Rossa, vi sono riconoscente, operatori della Croce Rossa. Vi sono profondamente riconoscente, profondamente grata. Sono incredibilmente orgogliosa e prego per voi ogni singolo istante del vostro servizio. Che Dio vi benedica”.