L'ex centrocampista inglese, oggi manager senza panchina, Tim Sherwood ha parlato a Sky Sport del trasferimento di Bobby Duncan, suo connazionale, dal Liverpool alla Fiorentina:

"Spesso i giovani inglesi pensano di non riuscire a ritagliarsi spazio nei club di Premier, e capisco che per Duncan fosse difficile farlo avendo davanti calciatori come Salah, Mané e Firmino. Forse andare a giocare in un'altra squadra inglese sarebbe stato meglio ma c'è da dire che tanti inglesi, andando a giocare all'estero, sono cresciuti e hanno raggiunto livelli internazionali".