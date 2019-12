Attraverso Twitter, Andriy Shevchenko ha ricordato la vittoria del Pallone d'Oro esattamente 15 anni fa (13 dicembre 2004), tenendoci a ringraziare ancora il Milan e i suoi tifosi: "Buongiorno a tutti, sono passati 15 anni da quando ho avuto l'onore di vincere il Pallone d'Oro. Ancora una volta, sono sempre grato ai miei compagni di squadra e a tutti i fan che mi hanno costantemente supportato per questo importante risultato nella mia vita".



Good morning everybody, 15 years have passed since I had the honor to win the Ballon d’Or. Once again, I am forever thankful to my teammates and all the fans who constantly supported me for this important achievement in my life. ⚽️🏆 #2004 #BallondOr #OnThisDay pic.twitter.com/tF2po5Co9L

— Andriy Shevchenko (@jksheva7) December 13, 2019